Randstad: coronacrisis economisch voorbij

De coronacrisis is in economisch opzicht voorbij. Dat zegt ceo Jacques van den Broek van uitzendreus Randstad tegen het FD. Het bedrijf meldde woensdag dat omzet en winst in het eerste kwartaal flink zijn gegroeid. Ook de rest van het jaar ziet er zonnig uit. Op bijna alle markten waar Randstad actief is, zoeken opdrachtgevers volop naar personeel en dat laat zien dat de crisis voorbij is. De uitzendsector merkt dat meteen, omdat werkgevers de grotere vraag in eerste instantie met flexkrachten opvangen.

Van den Broek voorspelt dat sectoren die nu nog stilliggen krachtig zullen terugveren. Naarmate de economie zich verder herstelt, zal blijken dat covid voor de arbeidsmarkt niet meer dan korte inzinking is geweest. 'Sectoren als de horeca en Schiphol hebben nog steun nodig, maar per saldo kun je werk vinden als je dat wilt.'

Hij verwacht een stevige impuls van consumenten die door corona lange tijd hun geld niet konden uitgeven.