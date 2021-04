Italiaanse ziekenhuismedewerker is 15 jaar lang afwezig. Met behoud van salaris

De Italiaanse pers heeft hem al de 'koning van het verzuim' gedoopt. Een medewerker van een ziekenhuis heeft het nationale record verbroken door 15 jaar lang niet te komen opdagen op zijn werk. Hij is aangehouden.

Volgens de politie kreeg de werknemer gewoon doorbetaald en heeft hij zo in totaal een salaris van 538.000 euro opgestreken, terwijl hij al sinds 2005 niet meer in het Pugliese Ciaccio-ziekenhuis in Catanzaro is geweest.

De man is nu 67 en wordt beschuldigd van afpersing en valsheid in geschrifte. Ook het gedrag van zes managers wordt onderzocht, omdat zij de afwezigheid mogelijk maakten.

In 2005 zou de man al de ziekenhuisdirecteur hebben bedreigd, zodat ze geen rapport over zijn afwezigheid zou indienen. Toen de directeur met pensioen ging, kon de man zijn gang gaan. Noch zijn opvolger noch de afdeling personeelszaken checkte zijn aanwezigheid.

Groot probleem

In 2016 kwam er een wet tegen oneigenlijk verzuim in de publieke sector toen bekend werd hoe wijdverbreid het probleem was door enkele geruchtmakende onderzoeken.

Zo ontdekte de politie door geheime camera's op te hangen dat 35 medewerkers van de gemeente San Remo minstens twee jaar lang de boel bedrogen door bijvoorbeeld in te checken en daarna te gaan kanoën. Ook lieten ze hun partner inklokken, zodat ze zelf konden gaan shoppen.