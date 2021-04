‘Duitsland verwacht sneller herstel van de economie’

De Duitse regering is wat positiever geworden over het economisch herstel en stelt de groeiverwachting voor dit hele jaar naar boven bij. Dat gaat minister van Economie Peter Altmaier dinsdag bekendmaken op een persconferentie, meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde.

Volgens de bron voorspelt het ministerie van Economie nu een groei van 3,5 procent in 2021, tegen een voorspelling van 3 procent in januari. In 2022 wordt gerekend op een lichte versnelling van de groei naar 3,6 procent. Vorig jaar kromp de Duitse economie met 4,9 procent door de coronacrisis.

Zaterdag zei Altmaier al in een interview met mediabedrijf Funke Mediengruppe dat er redenen zijn voor optimisme maar ook dat coronamaatregelen bedrijven als winkels en horecaondernemingen hard hebben getroffen. Hij voorspelde toen dat de Duitse economie "uiterlijk in 2022" weer op het niveau van voor corona zal uitkomen. Dat komt onder meer omdat de industrie zich beter dan verwacht staande houdt tijdens de coronapandemie.