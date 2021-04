Vanaf 1 juni weer op vakantie naar Spanje

Vanaf 1 juni opent Spanje de grenzen voor toeristen. Die moeten dan wel een vaccinatiebewijs hebben, kunnen aantonen dat ze de ziekte al hebben gehad of een negatieve coronatest laten zien.

Spanje ontwikkelt op dit moment een digitaal certificaat waarmee vakantiegangers kunnen aantonen dat ze aan een van de drie voorwaarden voldoen. Dat maakte de Spaanse staatssecretaris van Toerisme, Fernando Valdés, gisteren bekend in een overleg in Mexico over de internationale toerismesector.

Reizigers moeten met het digitale document 'fundamentele zekerheid' krijgen over hun reis. Maar Valdés benadrukte dat het 'geen toverstok' is waarmee alle economische problemen worden opgelost.