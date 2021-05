‘KPN legt miljardenbod van investeerders naast zich neer’

KPN heeft in de afgelopen twee weken een overnamebod van zo'n 18 miljard euro door investeerders EQT en Stonepeak afgewezen. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden. Het Nederlandse telecombedrijf zelf was zondag niet direct bereikbaar voor commentaar. EQT heeft al aan de Britse zakenkrant laten weten niet op het bericht te reageren.

Er klinken al langer overnamegeruchten rondom KPN. Onlangs meldde The Wall Street Journal dat het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak samen een bod aan het voorbereiden waren. Ze zouden zo'n 12,5 miljard euro over hebben voor de Nederlandse marktleider in telecommunicatie. Ook zouden ze voor miljarden aan schulden willen overnemen, waardoor de totale bedrijfswaarde op zo'n 18 miljard euro zou uitkomen.

Voor een succesvolle overname van KPN is evenwel medewerking van zowel de Nederlandse staat als van KPN zelf nodig. KPN-topman Joost Farweck zei eerder in zijn algemeenheid dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.