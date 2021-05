Farmaceuten verdienen miljarden aan vaccins, maar zonder belastinggeld was er nooit een vaccin geweest

Het is cashen voor de grote farmaceuten, die de vaccins verkopen. En het liefst geven ze nu iedereen ieder jaar een prik, zodat ook de komende jaren miljardenwinsten zijn gegarandeerd. Bert Wagendorp legt in de Volkskrant uit dat de vaccins er niet zijn gekomen door 'big pharma', maar door overheden die onderzoeksgeld beschikbaar stelden.

Pfizer-ceo Bourla zei in november dat de oplossing voor de coronapandemie uit de private sector kwam. Dat is maar de halve waarheid. Pfizer kreeg geen belastinggeld, maar BioNTech die het vaccin mede-ontwikkelde ontving van Duitsland en de EU tezamen een half miljard euro aan onderzoeksgeld.

Datzelfde geldt voor het andere mRNA-vaccin, dat van Moderna. Deze farmaceut maakt voor het eerst winst sinds de oprichting in 2010, maar niet zonder miljardensubsidies van de staat.

Universiteiten

De mRNA-techniek zelf is bovendien niet ontwikkeld door farmaceuten, maar - zoals met veel belangrijke ontdekkingen - door universiteiten. Ruben Mersch van De Correspondent concludeert dat het vaccin er alleen kon komen doordat de overheden van diverse landen fundamentele universitaire research financierden.

Daardoor maken de grote farmaceuten nu megawinsten. Een Pfizervaccin kost 2 dollar om te maken, becijferde Imperial College London, de verkoopprijs is acht keer zo hoog. Pfizer maakte gisteren bekend een vaccinomzet te verwachten van 21,6 miljard euro. En wordt daar dan nog netjes belasting over betaald? Vorig jaar in ieder geval niet. Toen betaalde Pfizer 6,4 procent taks over 9,6 miljard dollar winst.