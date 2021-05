‘Doorstromers minder geneigd huis te verkopen’

Huizenbezitters zijn door de krapte op de woningmarkt minder geneigd om hun huis te koop te zetten. De zogenoemde doorstromers willen vooral zekerheid hebben dat er een geschikte en betaalbare nieuwe woning is, voordat ze de huidige woning in de verkoop doen. Dat blijkt uit de maandrapportage van woningverkoopsite Funda. In het rapport staat dat nog geen kwart van de doorstromers liever eerst verkoopt voordat ze een ander huis kopen. Daarmee is sprake van een dalende trend als het gaat om de intentie om huizen te koop te zetten. Anders dan starters hebben huizenbezitters de luxe om hun verhuisplannen uit of af te stellen. Daardoor ontstaat volgens Funda een vicieuze cirkel. De krappe woningmarkt creëert niet alleen problemen aan de vraagzijde, maar ook aan de kant van het aanbod. Volgens de maandelijkse vertrouwensindex van Funda blijft het verkoopvertrouwen in april stabiel hoog, terwijl het koopvertrouwen flink verder daalt. Het aanbod en aantal zoekopdrachten nam in april licht af in vergelijking met een maand eerder, terwijl de concurrentie per beschikbare woning ten opzichte van maart juist toenam.