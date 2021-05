Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland, directeur ontkent in Op1

Pfizer sluist alle winst weg via belastingparadijzen als Nederland en betaalt daardoor nul euro winstbelasting. Dat bracht het doorgaans goed geïnformeerde financiële onderzoeksplatform Follow the Money gisteren naar buiten. Medisch directeur van Pfizer Marc Kaptein ontkende dat gisteravond echter glashard bij Op1.

Volgens FTM maakte de Nederlandse vennootschap, waar 220 mensen werken, de afgelopen tien jaar in totaal ruim 139 miljard euro winst en bedraagt de jaaromzet meer dan 36 miljard euro. "En die winst is onbelast," aldus FTM-journalist Henk Willem Smits bij radiozender BNR. Hij noemt het Nederlandse kantoor een 'gigantische brievenbus-bv'.

Overheden kopen met belastinggeld vaccins in bij Pfizer, die vervolgens nul euro bijdraagt aan de schatkist. 'Schrijnend', zegt Smits. Medisch directeur Marc Kaptein reageerde gisteren in Op1 ontkennend op de aantijgingen. "We houden ons netjes aan de wet- en regelgeving, we betalen overal belasting waar dat verschuldigd is,” klonk het stellig.

Als Tijs van den Brink nogmaals vraagt: “Die nul procent belasting, die klopt niet?” reageert Kaptein: “Wij betalen belasting in elk land waar we actief zijn en waar we belasting verschuldigd zijn. En dat is ook in Nederland.”