Waarom een huis bouwen in een paar jaar tijd een derde duurder is geworden

Niet alleen een huis kopen is duur, ook een huis bouwen loopt in de papieren. Dat heeft voornamelijk met de prijs van bouwmaterialen te maken.

De verwachting was dat de vraag naar bouwmaterialen zou afnemen tijdens de coronapandemie omdat de huizenmarkt door de crisis zou afkoelen. "Een verkeerde inschatting, want inmiddels blijkt dat het tegenovergestelde waar is. Hierdoor sluiten vraag en aanbod niet meer goed op elkaar aan en gaan de prijzen omhoog," aldus Madeline Buijs, econoom van ABN Amro tegen de NOS.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. "Bouwen is in het algemeen duurder geworden," zegt Piet Adema, voorzitter van WoningbouwersNL. Sinds 2016 zijn de bouwkosten voor een rijtjeshuis met 37 procent gestegen, de bouw van een appartement kost 32 procent meer.

Dat komt door strengere duurzaamheidsregels en door schaarste, waardoor iedereen in de keten meer geld kan vragen. Maar de grootste boosdoener is misschien wel de gestegen houtprijs. Niet alleen in Nederland is hout populair, onder meer voor de bouw van prefab-woningen, ook in China en de VS is de vraag naar hout omhoog gegaan. Sinds het begin van de pandemie is de houtprijs met 200 procent gestegen.