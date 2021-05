Golf hypotheekrente verhogingen op komst

De rente op de kapitaalmarkt is al een tijdje voorzichtig aan het stijgen. Maar de hypotheekrente blijft laag, of is in een enkel geval zelfs verder verlaagd. Gevolg: de geldverstrekkers verdienen steeds minder aan hypotheken. Maar dat zal niet zo blijven, zeggen experts in het FD.

Volgens kenners is het een kwestie van tijd totdat de hypotheekrentes ook gaan stijgen, omdat de marges voor de hypotheekverstrekkers nu al kleiner zijn dan ze in jaren zijn geweest.

'Niemand durft de eerste stap te zetten. Maar als eenmaal één grotere speler de tarieven verhoogt, dan zal de rest volgen. En dan kun je een golf aan hypotheekrenteverhogingen verwachten', zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep.

Ook Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop verwacht dat geldverstrekkers hun tarieven op den duur wel gaan verhogen, als de rente blijft stijgen. Dat dit tot dusver niet gebeurt, komt volgens hem door de moordende concurrentie. Hypotheekverstrekkers zijn bang om marktaandeel te verliezen als zij als eerste hun tarieven verhogen. Maar ondertussen zien ze hun marges slinken.

Of de rente gaat stijgen is niet de vraag. De vraag is alleen wanneer