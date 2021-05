Receptioniste die naar urine ruikt terecht ontslagen

Mag een receptioniste naar urine ruiken? Nee, zegt de rechter. Ook niet als ze gehandicapt is. Een receptioniste die bij de provincie Noord-Holland werkte en in een rolstoel zat, is terecht ontslagen omdat ze naar urine rook. Volgens de vrouw was hier een medische reden voor. Volgens haar werkgever wilde ze daar geen heldere uitleg over geven en wilde ze ook niets doen om het probleem te verhelpen. Ze vocht haar ontslag twee keer aan bij de rechter, maar die gaf het bedrijf in beide gevallen gelijk, schrijft RTL.

In de rechtszitting bleek dat er al jaren klachten van collega's waren dat de vrouw stonk. Zij zelf vond al jaren dat het a. meeviel en b. een medische oorzaak had. Wat die medische oorzaak was kwam ook de bedrijfsarts niet te weten. De vrouw werkte al sinds 1984 bij de provincie Noord-Holland als receptioniste/telefoniste. Ze heeft een beperking waardoor ze regelmatig, maar niet de hele tijd, in een rolstoel zit. De beveiliging van het gebouw klaagt dat de vrouw rolstoelen terugbrengt met een handdoek erin die naar urine ruikt.