Geen vakantiegeld voor 20% van de werknemers: geld is op

Het vakantiegeld dreigt deze maand niet te worden uitbetaald aan een op de vijf werknemers, omdat het bedrijf waar ze werken financieel is verzwakt door de coronapandemie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het CNV onderzocht hoe groot het aantal bedrijven is dat te krap bij kas is en schrikt van de uitslag.

,Dat is schokkend. Deze omvang zag ik niet aankomen. Het betekent dat 1,7 miljoen werknemers dit jaar geen vakantiegeld krijgen’’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen het AD.

De rek is er vooral uit in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn, de evenementensector, kleine winkels en de horeca en toerisme. In de evenementensector zegt 70 procent van de werknemers dit jaar geen vakantiegeld te krijgen.