Waarom de zeepbel op de beurs straks echt gaat knappen

Als zelfs je kapper aandelen heeft, is de piek in zicht, zo luidt een bekend spreekwoord in de beleggingswereld. Dat punt zijn we inmiddels al ruim gepasseerd, want wie heeft er geen aandelen tegenwoordig? Wall Street-goeroe Jeremy Grantham verwacht dan ook dat de zeepbel op de beurzen weldra zal knappen.

De 83-jarige Britse mede-eigenaar van GMO Investment, een bedrijf dat 100 miljard euro beheert, voorspelde eerder al de grote zeepbellen correct, zoals de dotcombubbel rond 2000 en de bankencrisis in 2008.

Ook nu ziet hij een top aankomen. De economie staat er slechter voor dan voor de pandemie en toch gaan de aandelenkoersen door het dak. Dat komt doordat de schade verborgen blijft achter een geldcreatie die zijn weerga niet kent, aldus de beursgoeroe.

Toch lijkt de piek wel echt in zicht. Grantham noemt drie signalen die dat aantonen.