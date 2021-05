Japanner betaalt ruim 20.000 euro voor twee meloenen

Een meloen, je geeft er hooguit een paar euro aan uit in de supermarkt, maar niet als je een Japanner bent die erg van Yubari-meloenen houdt. In Sapporo is namelijk meer dan 20.000 euro betaald voor het exclusieve fruit.

Ieder jaar wordt er tijdens de eerste veiling van de speciale, extreem zoete, meloen veel geld neergelegd voor de vruchten. De 20.370 euro die een lokale producent van babyvoeding dit jaar afrekende voor twee exemplaren is dan ook niet eens een record. In 2019 bood een koper zelfs meer dan 37.000 euro.

Het bedrijf dat de vruchten kocht, heeft ze ingevroren en wil ze versturen als promotiegeschenk aan jonge gezinnen. Afgelopen maandag zijn er op de veiling in Sapporo, hoofdstad van Hokkaido, 466 meloenen geveild. Ze zijn afkomstig uit de stad Yubari en staan bekend als delicatesse.