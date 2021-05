Ticket van Eindhoven naar Londen kostte bij Ryanair even -0,74 euro

Dat Ryanair regelmatig stunt met bizar lage prijzen voor een vliegticket is wel bekend, maar dat ze zelfs geld toegeven als je in een van hun vliegtuigen stapt, is nieuw. Heel even kon je een ticket boeken van Eindhoven naar Londen voor -0,74 euro.

De Nederlandse onderzoeksjournalist Ties Joosten ontdekte de retourprijs en plaatste het bewijs op Twitter. Ryanair haastte zich te zeggen dat het om een foutje ging. Of er mensen zijn die echt voor een negatieve prijs een ticket hebben geboekt kon de woordvoerder niet zeggen.

Luchtvaartexpert Luk De Wilde stelt dat het alleen maar een computerfout kan zijn. “Anders zou je recht hebben op een terugbetaling van 0,74 euro. Mocht Ryanair een stunt doen, dan gaan ze dat aankondigen. Maar hoe dan ook, mag je niet met verlies verkopen.”

De ticketprijzen zijn inmiddels aangepast. Wat je nu dan betaalt om naar Londen te vliegen? 7,99 euro. Nog steeds een spotprijsje.