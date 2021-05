Booking gaf top 28 miljoen bonussen, ondanks 100 miljoen coronasteun

Booking kwam door Corona in grote financiële moeilijkheden en het bedrijf, waar je hotelkamers kunt boeken, kreeg daarom 100 miljoen euro steun van overheden, waarvan 65 miljoen van Nederland. Voorwaarde voor die steun was dat er geen bonussen werden uitgekeerd. Logisch. Maar met een truc omzeilde Booking die voorwaarde, ontdekte NRC. De totale beloning voor het driekoppige Amerikaanse bestuur van Booking Holdings, het bedrijf achter de hotelwebsite, bedroeg daardoor vorig jaar omgerekend ruim 28 miljoen euro, voornamelijk in de vorm van aandelenpakketten die de bestuurders in de komende drie jaar kunnen verzilveren. Ook veel personeel kreeg hun normale bonus, al was die 20 procent lager dan anders.

Volgens Booking heeft het bedrijf geen keus. Er werken talentvolle mensen, die het bedrijf in de toekomst niet kan missen, zegt Booking tegen NRC. En dus moesten die worden vastgehouden met een bonus. Op kosten van de belastingbetaler