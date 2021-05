Toch krimp voor Franse economie in eerste kwartaal

De economie van Frankrijk is in het eerste kwartaal van 2021 toch gekrompen. Bij een eerdere raming werd nog een groei van 0,4 procent gemeld, maar volgens een nieuwe berekening van het Franse statistiekbureau Insee gaat het om een krimp van 0,1 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Vooral de bouwsector presteerder minder dan eerder voorzien, zo bleek uit de herberekening. De krimp in het eerste kwartaal volgde op een neergang van 1,5 procent in de laatste drie maanden van 2020. Een herziening met 0,5 procentpunt is hoogst ongebruikelijk in Frankrijk. Het onderstreept ook de uitdagingen waarmee regeringen worden geconfronteerd tijdens de coronacrisis. In april, de eerste maand van het tweede kwartaal, werd in Frankrijk ook al duidelijk minder uitgegeven door huishoudens. Dat gebeurde nadat de president Emmanuel Macron strengere coronamaatregelen aankondigde. Momenteel worden al wel weer versoepelingen doorgevoerd. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire hield donderdag nog vast aan zijn groeiprognoses voor heel het jaar van 5 procent. Het statistiekbureau bevestigde verder dat het overheidstekort van het land vorig jaar 9,2 procent van het bruto binnenlands product bedroeg.