Dochterbedrijf van Microsoft betaalde nul euro belasting over ruim 250 miljard winst

Een Ierse dochteronderneming van Microsoft maakte afgelopen jaar ruim 250 miljard euro winst, maar heeft geen cent vennootschapsbelasting betaald, aangezien het bedrijf belastingplichtig is in Bermuda.

Het bedrijf, dat Microsoft Round Island One heet, verzamelt de licentiegelden van Microsoft-software over de hele wereld. In de belastingaangifte, stelt het in Dublin gevestigde bedrijf dat het 'geen werknemers in dienst heeft, behalve de directeuren' en dat het bedrijf 'belasting-ingezetene is in Bermuda'. Bermuda heft geen vennootschapsbelasting.

Paul Monaghan, baas van de Fair Tax Foundation reageert furieus: "De agressieve belastingaanpak van Microsoft, die wordt gefaciliteerd door Ierland, is ongelooflijk. We hebben hier te maken met een bedrijf dat meer dan 250 miljard euro winst heeft gemaakt. Dat is niet veel minder dan het totale bbp van Ierland. Hoewel er ruim 45 miljard euro is uitbetaald aan aandeelhouders, is er nog geen cent belasting betaald."