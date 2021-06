Booking betaalt overheidssteun terug

Hotelsite Booking gaat de 65 miljoen steun die het bedrijf ontving van de Nederlandse overheid terugbetalen, nadat grote verontwaardiging onstond toen bleek dat het bedrijf zijn 3 topmannen 28 miljoen bonussen gaat betalen.

Booking.com, dat onder een Amerikaans moederbedrijf met een miljardenomzet valt, ontving 65 miljoen euro in de eerste ronde van de loonsteun NOW. De bonussen worden pas in de toekomst uitgekeerd zegt het bedrijf, maar vertegenwoordigen een waarde van mogelijk 28 miljoen euro.

"We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp", zegt Booking.com vandaag.

"Tijdens de pandemie hebben we de beschikbare opties om Booking.com door de crisis heen te loodsen en werkgelegenheid te behouden zo goed mogelijk ingezet, inclusief een beroep op de NOW-regeling", vervolgt het bedrijf. "De vraag of we de NOW-subsidie zouden terugbetalen heeft altijd op tafel gelegen, maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen."