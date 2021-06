Wat verdienen de voetballers van Oranje?

Er lopen multi-miljonairs rond in Oranje en spelers die (nog) niet de rest van hun leven binnen zijn. Sterspeler Frenkie de Jong mag volgens De Telegraaf bij Barcelona jaarlijks rekenen op een basissalaris van bijna € 10 miljoen en circa € 5 miljoen aan bonussen. Clubs die De Jong willen kopen, moeten liefst € 400 miljoen voor de middenvelder neertellen.

De AZ-spelers Marco Bizot, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal verdienen ’slechts’ enkele tonnen per jaar.

Hoeveel de spelers krijgen als Oranje kampioen wordt wil de KNVB niet zeggen. Tijdens het WK in 2014 kregen de Oranjespelers ieder ruim € 30.000 per gewonnen duel in de groepsfase. Bij het winnen van de wereldtitel kon de premie oplopen tot € 270.000. De kans dat de KNVB zoveel geld kwijt zal zijn lijkt minimaal.

In ruil voor de premies moeten de spelers zonder vergoeding optreden in de spotjes van de sponsors van de KNVB.

Albert Heijn, KPN en Staatsloterij. „Dit zijn sponsors van de KNVB. In de sponsorcontracten is opgenomen dat de spelers meewerken aan die reclames zonder extra vergoeding”, zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake.