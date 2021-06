Schaarste aan materiaal neemt toe: een vijfde van Nederlandse fabrieken heeft tekort

Bijna een op de vijf fabrieken in Nederland kampt met productieproblemen, omdat er te weinig materialen en productiemiddelen zijn. Dat blijkt uit cijfers van ING en het CBS.

Voor de coronacrisis had 7 procent van de fabrieken last van een haperende productie vanwege materiaalschaarste. Dat is opgelopen tot 18 procent. Slechts een op de drie ervaart helemaal geen belemmeringen.

Personeel en geld vormen niet echt een probleem, het gaat vooral om een tekort aan chips, andere elektronicaonderdelen, plastics en staal. De coronapandemie heeft de hele industrie ontregeld: eerst werd er weinig geproduceerd omdat fabrieken dicht moesten, daarna was de verwachting dat de vraag terug zou lopen, ook het transport werd verminderd.

Nu neemt de vraag weer toe, maar duurt het lang voor de productie weer op het oude niveau is. Philips heeft al aangegeven minder AED's te kunnen produceren dan gewild en autofabrikant VDL Nedcar moest de productie zelfs al stopzetten. Het chiptekort houdt waarschijnlijk nog tot diep in 2022 aan. Ondertussen moeten consumenten meer gaan betalen voor producten.