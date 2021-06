‘Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt’

Het is mooi dat er (eindelijk) een pensioenakkoord is, maar het kan volgens pensioendeskundigen nog steeds tot diepe armoede leiden bij groepen bejaarden zonder pensioen.

'Als we niets doen, krijgen we ook in een van de rijkste landen ter wereld werkende arme ouderen', waarschuwt arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen, een van de experts tegen het FD. 'Dan moeten mensen op hun oude dag tasjes inpakken bij de Albert Heijn of zo, om uit de kosten te komen. Zoals in de Verenigde Staten, of Engeland.'

Het is de vraag of er een politieke meerderheid is voor een structurele zorg voor arme bejaarden, vrezen de deskundigen