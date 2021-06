Nederlandse economie herstelt veel sneller dan verwacht

Aan het eind van dit jaar is de Nederlandse economie weer op het niveau van voor de coronacrisis. Volgend jaar vindt een inhaalslag plaats. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank in nieuwe ramingen.

Vorig jaar kromp de economie met 3,7 procent. Voor dit jaar wordt een groei voorspeld van 3 procent en voor volgend jaar van 3,7 procent. In 2023 normaliseert de economische groei met een stijging van 1,9 procent, blijkt uit de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten van DNB.

Deze positieve cijfers gelden alleen als de coronapandemie wegblijft. Komt er wel een nieuwe golf met bijbehorende maatregelen dan haalt de centrale bank 1,1 procent af van de groeiramingen, maar nog altijd zal de Nederlandse economie niet opnieuw in een recessie komen. De werkloosheid loopt wel op in 2022 tot 4,5 procent, maar daalt in 2023 weer naar 4,1 procent, voorspellen de economen.

"Het einde lijkt in zicht", aldus Olaf Sleijpen, directeur Monetaire Zaken bij DNB. Hij wijst erop dat het herstel veel sneller gaat dan na de financiële crisis van 2008. "Dat duurde zes jaar, en nu twee jaar, als het gaat zoals we denken."

De steunpakketten zouden dan ook zoals gepland moeten eindigen na het derde kwartaal van dit jaar vindt DNB. Er zullen dan wat meer bedrijven failliet gaan, maar nu gaan er minder op de fles dan normaal dus dat is logisch stelt de bank.

DNB somt tot slot de drie grote vraagstukken op waar Nederland mee aan de slag moet: het klimaat, de woningmarkt en de arbeidsmarkt.