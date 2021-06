Dit is wat de coronacrisis de Nederlandse staat tot nu toe heeft gekost

De overheid heeft sinds het begin van de coronacrisis bedrijven gesteund die in zwaar weer kwamen door de lockdowns. Dat heeft intussen al veel meer gekost dan was geraamd. In totaal is al 76,2 miljard euro uitgegeven.

Dat is tientallen miljarden meer dan verwacht meldt de Algemene Rekenkamer. Het zijn vooral de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor bedrijven, die voor de hoger uitgevallen kosten hebben gezorgd. Aan beide regelingen is respectievelijk 2,2 en 2,1 miljard uitgegeven.

Verder is voor het hulpprogramma aan het onderwijs nog 1,5 miljard gereserveerd en ging er ongeveer 900 miljoen naar de GGD's en veiligheidsregio's plus eenzelfde bedrag naar het openbaar vervoer.

In totaal is er vorig jaar 30 miljard en dit jaar 44,7 miljard uitgegeven aan de coronacrisis. De overheid heeft daarmee dit jaar bijna vier keer zoveel gespendeerd dan de 11,2 miljard die op Prinsjesdag vorig jaar was begroot voor de kosten van de coronapandemie.