Nederlanders hebben bijna meeste vermogen ter wereld

Ons land staat vijfde op een ranglijst van hoogste vermogens. Nederlanders bezitten gemiddeld 316.965 euro. Alleen Zwitsers, Amerikanen, Australiërs en inwoners van Hongkong hebben een hoger vermogen, blijkt uit de nieuwe index van Credit Suisse.

Het vermogen van de gemiddelde Nederlander is in een jaar tijd fors omhoog gegaan. Vorig jaar hadden we nog maar 279.000 euro per persoon. Veel zullen we niet meer stijgen. De nummer 4, Australië, staat ver voor en is nog harder omhoog gegaan in een jaar tijd. Aan kop gaat Zwitserland met een gemiddeld vermogen van bijna 6 ton.

Nederland wordt op de voet gevolgd door Denemarken en daarna België. De top 10 wordt verder compleet gemaakt door Nieuw-Zeeland, Zweden en Singapore.