‘Opmars elektrische auto’s gaat sneller dan eerder gedacht’

De wereldwijde opmars van elektrische auto's verloopt sneller dan gedacht, nu overheden met steeds strengere regelgeving tegen uitstoot komen en de interesse van consumenten in elektrische voertuigen stijgt. Onderzoeks- en accountantskantoor EY denkt dat in 2033 de elektrische auto dominant zal zijn in de wereldwijde autoverkopen, wat vijf jaar sneller is dan eerder werd voorspeld.

De onderzoekers verwachten dat in de grote automarkten Europa, de Verenigde Staten en China binnen twaalf jaar de verkoop van elektrische auto's groter zal zijn dan die van benzine- of dieselauto's. En in 2045 zouden brandstofauto's dan nog slechts minder dan 1 procent uitmaken van de wereldwijde verkopen van nieuwe auto's.

De vraag naar elektrische auto's wordt aangejaagd door regelgeving van overheden om het gebruik van brandstofauto's te ontmoedigen en elektrisch rijden te stimuleren om zo de uitstoot te verlagen tegen klimaatverandering. Bovendien komen steeds meer grote autoproducenten met populaire elektrische modellen, zoals natuurlijk Tesla, maar ook meer traditionele autobedrijven. Zo introduceerde General Motors (GM) een elektrische Hummer, kwam Ford met een elektrische versie van zijn F-150 pick-uptruck en bracht Volkswagen de ID.3 en ID.4 naar de markt. Ook andere automerken hebben diverse elektrische modellen uitgebracht.

Ook de investeringen die worden gedaan in infrastructuur voor elektrisch rijden zorgen voor een grotere vraag naar dergelijke auto's. Zo heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd 174 miljard dollar uit te willen trekken om elektrisch rijden te stimuleren. Daarbij moeten onder meer een half miljoen laadpunten door de hele VS worden aangelegd.