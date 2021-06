Rutte heeft gelijk: bijna nergens gaat het beter dan in Nederland

In het kamerdebat over de formatie zei premier Rutte dat Nederland het er economisch gezien mogelijk het best heeft afgebracht van de hele westerse wereld. Zoals we weten is niet alles wat Rutte zegt waar. Maar dit vermoedelijk wel. De werkloosheid:

Zuid-Afrika: 32,6%

Spanje: 15,9%

Brazilië: 14,7%

Turkije: 13,9%

Argentinië: 11%

Italië: 10,7%

Canada: 8,2%

Frankrijk: 8%

Indonesië: 6,2%

VS: 5,8%

Rusland: 5,2%

Australië: 5,1%

VK: 4,7%

Mexico: 4,7%

Duitsland: 4,4%

Zuid-Korea: 3,8%

Nederland: 3,3%

Japan: 2,8%