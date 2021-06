Steeds meer verhuurders betalen borg niet terug: “Het is een verdienmodel”

Commerciële verhuurbedrijven geven steeds vaker de borg niet terug nadat de huurtermijn van een woning is beëindigd, schrijft de NOS. "Een krasje op de vloer is geen reden om de borg in te houden."

Landelijk komt het volgens Fleur van Leeuwen van Urbannerdam steeds meer voor dat verhuurders borg inhouden. "We zien een stijging in het aantal meldingen, dat kan mede komen doordat we er meer op gefocust zijn."

"Er zijn verhuurders die het als een extra verdienmodel zien", zegt Marcel Trip van de Woonbond tegen de NOS. "We krijgen hier veel klachten over. Verhuurders proberen vaak iets te vinden waarom ze de borg niet terug zouden hoeven te betalen en hopen dan dat huurders het niet laten aankomen op juridische procedures."

Het gebeurt alleen al in Amsterdam honderden keren per jaar, zegt Gert Jan Bakker van !Woon. "Het gaat vaak om schokkende bedragen. Wat opvalt is dat veel expats ermee te maken krijgen. Die moeten vaak twee tot drie keer de huur betalen aan borg. En een appartement in Amsterdam kost al snel 2000 per maand. Dan heb je het dus over 4000 tot 6000 euro."

Vaak zoeken verhuurders iets van schade als excuus om borg niet terug te betalen. "Maar een nieuw krasje op de vloer, betekent nog niet dat de verhuurder borg mag inhouden", zegt Bakker. "Zoiets valt onder normaal slijtage. Het moet om echte schade gaan, bijvoorbeeld als je een deur kapot hebt getrapt."