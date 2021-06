Zonnepanelen worden ineens veel duurder

Net nu over­heden wereldwijd hernieuwbare energieprojecten steunen in de strijd tegen de klimaatverandering lopen de levertermijnen voor zonnepanelen op tot drie maanden en zitten de prijzen stevig in de lift. De prijzen stijgen 15 a 20 procent, schrijft De Tijd.

Wim Dirickx van het Kempense installatiebedrijf Belgian Solar ziet de prijzen sinds een drietal weken stijgen. ‘De zonnepanelen zijn plots 12 tot 15 procent duurder geworden’, zegt hij. ‘Maar ook de kosten voor de draagconstructie en het koper voor de bekabeling zijn flink gestegen.’ Meerdere factoren verklaren de stevige prijsstijgingen. Het transport van containers uit Azië is fors duurder geworden. Eind 2019 kostte een container 2.500. Vandaag is dat 11.000 tot 12.000 euro

Bovendien is Europa voor zonnepanelen volledig afhankelijk van producenten in Azië. Maar ook in Azië is de vraag naar zonne-energie enorm. De Chinese overheden werken aan gigantische projecten met zonnepaneleninstallaties om de CO ₂ -uitstoot terug te dringen. Daardoor is een groot deel van de productie voor lokaal gebruik bestemd.