Wie is Lidewij de Vos?

Eerlijk is eerlijk: Thierrij Baudet heeft Wilders, Eerdmans en Van der Plas een grote poets gebakken. Bij de komende verkiezingen kunnen de extreem-rechtse kiezers kiezen uit de bekende koppen van Geert, Joost en Lientje of voor de frisse, jonge goedgebekte verschijning van de lijsttrekker van Forum voor democratie. Zij verving Baudet tijdens diens vaderschapsverlof en dat deed ze met verve.

Ze is dan ook buitengewoon. Na het gymnasium studeerde De Vos biochemie aan de Universiteit Utrecht en voltooide ze ook een bachelor viool aan het conservatorium. Haar academische pad vervolgde ze met een onderzoeksmaster neurowetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast haar studie gaf De Vos vioolles en bleef ze als violiste actief in verschillende orkestprojecten.

De Vos raakte betrokken bij Forum voor Democratie tijdens de doorbraak van de partij in 2017. Ze werkte als beleidsmedewerker voor de fractie en stond in 2023 op plaats zes van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ze werd echter pas daadwerkelijk Kamerlid door het tijdelijk vertrek van Thierry Baudet. De Vos onderscheidde zich o.a. door samen met Baudet het boek Niemand in de Cockpit te schrijven over de stikstofcrisis. Haar politieke werkzaamheden kenmerken zich door een kritische houding tegenover heersend beleid en het opkomen voor individuele rechten

Wat we van haar kunnen verwachten? Zelf schrijft ze daarover:

Als biochemicus wil ik mij graag inzetten op bèta-onderwerpen zoals stikstof en klimaat. Ik heb samen met Thierry een boek geschreven – Niemand in de Cockpit – waarin we laten zien dat het stikstofbeleid niet deugt. We doen daarin ook voorstellen voor een alternatief: de stikstofnormen moeten van tafel, we moeten weer kijken naar de échte, meetbare toestand van de natuur – waar het gelukkig heel goed mee gaat. Als Kamerlid zou ik daarvoor een initiatiefvoorstel willen indienen.

Daarnaast heeft de cultuursector bij mij als violiste natuurlijk een speciaal plekje. Orkesten en musea worden bij de verlening van subsidies nu beoordeeld op de “diversiteit” – dus etniciteit, geslacht, religie, etc. – van hun personeel, publiek en programma en moeten binnenkort een plan maken om “klimaatneutraal” te worden. Dat is absurd. Ik wil ervoor zorgen dat deze sector zich weer bezig kan houden met schoonheid, met mooie dingen maken."