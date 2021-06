Beursgoeroe ziet klassiek patroon: Bubbel gaat barsten

De beurzen bereiken overal ter wereld recordhoogten, terwijl de meeste landen nog herstellende zijn van de coronacrisis. Een bubbel, die door de steunpakketten alleen maar groter wordt, vrezen experts.

De legendarische belegger Jeremy Grantham, gespecialiseerd in het voorspellen van bubbels op de beurs, noemt bij Bloomberg de beurskoers van het afgelopen jaar een 'klassieke finale van een 11 jaar lange bullmarkt.'

“Er is sprake van extreme overwaardering als je kijkt naar de verhouding tussen omzetten van bedrijven en de beurskoersen," verklaart Grantham. "Bij de duurste 10 procent van de markt is de overwaardering erger dan tijdens de dotcomzeepbel van het jaar 2000. En als je de rest van de aandelenmarkt in blokjes van 10 procent indeelt op basis van de waardering, is ook telkens sprake van zeer hoge waarderingen."

De expert raadt aan om pas aandelen bij te gaan kopen bij een gemiddelde koers-winstverhouding van 18. Over de afgelopen twaalf maanden is de waardering van de Amerikaanse S&P 500-index zo'n dertig keer de winst. De koers-winstverhouding over de verwachte winst van het komende jaar is 22 volgens gegevens van FactSet.

Grantham vindt het lastig om te voorspellen wanneer de bubbel knapt. Door de steunpakketten is de zeepbel groter en langer dan verwacht.