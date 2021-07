Verzwijgen studieschuld loopt meestal goed af

Bijna een derde van de starters verzwijgt bij de aankoop van een woning zijn of haar studieschuld of is dat van plan te doen. Dat blijkt uit een onderzoek van hypotheekverstrekker Viisi Hypotheken onder 1055 Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud. Twee jaar terug lag dat percentage van zwijgers met 15 procent aanzienlijk lager.

Verzwijgen is op papier riskant: als de hypotheekverstrekker er achter komt kan hij de hele schuld opeisen. Maar in het echte leven loopt dat zo'n vaart niet.

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft de verzwijging nog zelden gevolgen. „De bank zal het geleende geld niet direct opeisen als ze er achter komt”, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf. „De dreiging is er wel, omdat de hypotheekvoorwaarden wel die mogelijkheid bieden. In de praktijk komen we die situatie niet of nauwelijks tegen, en dan alleen als er meer aan de hand is, zoals aantoonbare fraude op meer punten dan alleen een verzwegen studieschuld.”