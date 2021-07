Prijzen huurauto’s in vakantielanden stijgen pijlsnel

Een auto huren in Zuid-Europa is veel duurder dan een of twee jaar geleden. In veel gevallen twee keer zo duur. Oorzaak: uiteraard corona.

Toen vorig jaar de reismarkt praktisch stil kwam te liggen overleefden veel verhuurbedrijven niet of nauwelijks. Door die nood werden toen auto's afgestoten en amper nieuwe besteld.

Nu de markt plotseling openbreekt slagen verhuurbedrijven er niet in om hun vloot snel aan te vullen. De levertijden van nieuwe auto's zijn, door de chipschaarste, lang.

Vooral in het segment van kleine en middelgrote auto's is de vraag nu groter dan het aanbod. Daardoor stijgen de prijzen.

Verwacht wordt dat de markt op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 weer normaal wordt.