Onlinevergaderdienst Zoom doet zijn grootste overname ooit

Onlinevergaderdienst Zoom Video Communications neemt voor 14,7 miljard dollar het Amerikaanse bedrijf Five9 over, dat zich bezighoudt met callcenterdiensten via het internet. Het is de grootste overname ooit voor Zoom en moet de onderneming helpen nog beter de concurrentie aan te gaan op het gebied van diensten voor thuiswerk en op afstand werken.

De overname wordt geheel in aandelen afgehandeld, waarbij Zoom profiteert van zijn gestegen beurskoers tijdens de coronapandemie. Five9 zal na afronding een bedrijfsonderdeel van Zoom worden.

Topman Eric Yuan van Zoom spreekt van een "natuurlijke" toevoeging aan zijn bedrijf die moet helpen klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Zoom heeft door corona goede zaken gedaan met het vele thuiswerken en zag daardoor het klantenbestand sterk groeien. Het in 2011 opgerichte Zoom is bij technologie voor thuiswerken rivaal van bijvoorbeeld Microsoft en Google.

Tot de klanten van Five9 behoren onder meer de sportkledingmerken Lululemon Athletica en Under Armour, softwareconcern Citrix en zorgdienstverlener Athena Health.