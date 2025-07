Zijn we echt gelukkiger als de zon schijnt?

We snakken bijna allemaal naar de zomer , genieten van zonnige terrasjes en trekken er bij de eerste zonnestralen massaal op uit. Maar zijn we echt gelukkiger in de zomer? Het lijkt er wel op. De reden is biologisch: in de warmte verwijden onze bloedvaten zich, wat een ontspannen gevoel geeft. Daarbij maakt ons lichaam endorfines aan onder invloed van zonlicht. Deze stofjes werken pijnstillend en zorgen voor energie, ontspanning en geluksgevoelens.

Toch spreken veel onderzoeken elkaar tegen. Bergen wetenschappers zijn mensen gaan vragen of ze blijer werden van de zon of niet. Vaak bleek het effect van de zon klein op levensgeluk of werd de ene groep respondenten weliswaar vrolijker van de zon, maar de andere juist weer niet. Het is lastig te onderzoeken, omdat veel factoren de resultaten vertroebelen. Zo was het bij sommige studies zo dat de mensen werd gevraagd naar hun humeur in relatie tot de zon terwijl ze binnen waren. Dan voelen mensen zich mogelijk minder blij dan wanneer ze buiten de zon op hun huid voelen. Mogelijk hadden ze er zelfs de pee in dat ze niet buiten waren in de zon.

Één Amerikaanse psycholoog Matthew Keller vergeleek in 2003 de stemming van zeshonderd proefpersonen op mooie en slechte voorjaarsdagen zowel binnen als buiten. De warme voorjaarszon had alleen een gunstig effect op het humeur van de deelnemers als ze minstens een half uur buiten waren. Ook werd hun geheugen beter. Waren ze de hele dag binnen dan had de zon geen nut.