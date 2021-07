Waarom bitcoin zo populair is in de derde wereld

In de westerse wereld krijgen cryptovaluta langzaam steeds meer voet aan de grond, maar in derde wereldlanden gaat dat nog veel sneller. Jonge mensen, die geen toegang hebben tot een bankrekening maar wel tot internet, zijn de drijvende kracht.

In een recente peiling zei bijna een derde van de ondervraagde Nigerianen cryptomunten te bezitten of te gebruiken. Ter vergelijking: in de VS is dat maar 6 procent. In El Salvador is bitcoin zelfs geaccepteerd als wettig betaalmiddel. In landen als Brazilië, Venezuela, Nigeria en Turkije is het handelsvolume van crypto in het afgelopen jaar explosief gestegen, aldus analysebureau Kaiko.

Ook in Ghana, Kenia, Zuid-Afrika, Botswana en Zimbabwe steeg het gebruik van digitale valuta. "Een regio die misschien onopgemerkt blijft in de ontwikkeling en het gebruik van cryptomunten, is Afrika. Het continent is een van de meest veelbelovende regio’s voor de adoptie van crypto’s vanwege de unieke combinatie van economische en demografische trends,” aldus Marius Reitz van cryptobeurs Luno tegen Business Insider.

Belangrijkste reden voor de explosieve groei van cryptogebruikers in die landen zijn de hoge transactiekosten die banken rekenen voor het overmaken van geld naar het buitenland. De Wereldbank wist in 2020 al te melden dat banken voor een overschrijving van geld naar Afrika 8,9 procent aan transactiekosten rekenen. Via cryptorekeningen kan dat veel goedkoper.