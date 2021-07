Nederland op Duitse hoogrisicolijst, beleid dinsdag aangescherpt

Duitsland zet Nederland op de lijst met hoogrisicogebieden. Dat betekent dat een strenger beleid gaat gelden voor reizigers. Die maatregelen worden volgens gezondheidsinstituut Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM) komende dinsdag van kracht. Ook Spanje wordt een hoogrisicogebied.

Niet-gevaccineerde reizigers moeten in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied in quarantaine. Ze worden geacht na aankomst direct naar hun verblijfplaats te gaan. Daar moeten ze zich 10 dagen isoleren als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben. De quarantaineperiode kan met een nieuwe coronatest ook na 5 dagen worden beëindigd.

Ook moeten reizigers straks voor ze de grens oversteken al beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een formulier op internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten.