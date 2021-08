Economie eurozone klimt in tweede kwartaal uit recessie

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal weer uit de recessie gekomen, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat was in het tweede kwartaal weer sprake van groei, na twee eerdere kwartalen van krimp.

De economie nam ten opzichten van een kwartaal eerder met 2 procent in omvang toe, wat tevens een sterkere groei betekent dan economen in doorsnee hadden voorzien. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een groei van bijna 14 procent.

In het eerste kwartaal van dit jaar was nog een lichte krimp te zien voor de economie door de lockdowns tegen de coronapandemie. Met twee kwartalen van economische krimp op rij was de economie van de eurozone daardoor in een technische recessie beland.

Maar nu de maatregelen steeds meer zijn versoepeld geven consumenten weer meer geld uit in bijvoorbeeld winkels en de horeca. Eerder bleek al dat de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van het eurogebied inmiddels op het hoogste niveau in jaren ligt.