Horecaondernemers halen personeel uit Spanje: “Er is een enorme klik”

Sommige restaurants gaan later open, andere juist vroeger dicht. Weer andere eetgelegenheden kiezen ervoor om op de slapste dagen helemaal gesloten te blijven. Allemaal vanwege een gigantisch personeelstekort in de horeca. Een Eindhovense ondernemer haalt nu mensen uit Spanje.

"De tekorten zijn hoog opgelopen", zegt Youri Doreleijers tegen RTL Nieuws. "As we speak gaat het over 25 personen. Dat is 15 procent van mijn totale personeelsbestand." Een oplossing vond hij bij hardloopmaatje Albert van Dommelen, die een arbeidsbemiddelingsbureau heeft. Die besloot mensen uit Spanje te halen.

Doreleijers is er blij mee. "In Spaanse restaurants wordt keihard gewerkt. En er is een enorme klik tussen Nederlanders en Spanjaarden. Daarbij komt dat in Eindhoven een grote groep expats Spaanssprekend is. Die werken bij Philips en ASML en komen bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika. Dus ze komen in een warm bad terecht en kunnen socializen."

Hij is niet de enige die interesse heeft, merkt Van Dommelen. "Ik heb meerdere ondernemers gesproken, we worden benaderd door landelijke hotelketens, we rijden heel Nederland door." Van Dommelen helpt ook bij de huisvesting. "We willen dat ze hier voor de lange termijn een bestaan op kunnen bouwen. Dat kan alleen als de start goed is."

Dat huis is echter een stuk lastiger te regelen dan die baan. "Maar sommige hotelketens zeggen: als jullie mensen hebben, zetten wij ze in de eerste periode wel op een kamer."