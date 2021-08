Banken: economie herstelt redelijk, doemscenario’s uitgebleven

Hoewel het economische beeld nog onzeker is, verloopt het herstel van de coronacrisis volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een redelijk tempo. De bankenvereniging wijst er in zijn coronamonitor bovendien op dat de doemscenario's die economische experts eerder in de coronacrisis schetsten niet zijn uitgekomen. Ondernemers lijken volgens de NVB positiever te zijn en willen weer gaan investeren. Desondanks blijven de banken voorzichtig met het verstrekken van nieuwe leningen omdat ze zeker willen zijn dat bedrijven die kunnen terugbetalen. Dat vereist een individuele beoordeling, benadrukt de NVB, omdat verschillende sectoren andere perspectieven hebben na corona. Tijdens de hele crisis hebben de banken al ruim 60 miljard euro uitgetrokken om het bedrijfsleven te ondersteunen. Het merendeel daarvan is naar leningen gegaan van maximaal 250.000 euro. Daarnaast ging zo'n 3,6 miljard euro naar financieringen met een overheidsgarantie. Behalve de ruim 60 miljard euro aan coronasteun werden ook nog eens voor ruim 3 miljard euro aan betaalpauzes verstrekt aan 129.000 bedrijven.