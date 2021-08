CBS: voor het eerst meer vacatures dan werklozen

Het aantal beschikbare banen in Nederland was in het tweede kwartaal voor het eerst groter dan het aantal werklozen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam vooral omdat er een recordaantal vacatures bijkwam door de grote vraag naar personeel bij bedrijven. Die profiteren van het economisch herstel na de coronacrisis, maar veel ondernemers hebben al langere tijd moeite om geschikt personeel te vinden. Ook het aantal werklozen nam af.

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 106 banen voor iedere honderd werkzoekenden. In totaal waren er 327.000 vacatures, een toename van 81.000 ten opzichte van eind maart. Dat is met afstand de grootste stijging die het CBS ooit mat. Bovendien waren er nog nooit eerder meer dan 300.000 openstaande vacatures in Nederland.

De sectoren met de meeste vacatures zijn de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die drie branches zijn samen goed voor bijna de helft van de openstaande vacatures. De horeca kende de snelste toename. Daar verdubbelde sinds de versoepeling van de coronamaatregelen het aantal vacatures.

Het aantal banen steeg met 133.000 tot een kleine 10,9 miljoen. Daarmee ligt dat aantal nog 29.000 banen onder het absolute record van begin 2020, net voor het begin van de coronacrisis. Werknemers en zelfstandigen werkten 1 procent meer uren dan een kwartaal eerder.

De werkloosheid nam voor het derde kwartaal op rij af. In de maanden april tot en met juni daalde het aantal werkzoekenden met 27.000 tot 307.000. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid lag begin 2020 op 3 procent, het laagste aantal ooit. Daarna steeg dit door de coronacrisis, maar inmiddels is er weer sprake van herstel. Door de coronasteun van de overheid werden grote ontslaggolven voorkomen.