Funda: huizenverkoper zwicht ondanks afkeer toch voor belegger

Veel mensen die hun huis willen verkopen, doen dat liever aan een particuliere koper dan aan beleggers die hun woning vervolgens zouden gaan verhuren. Maar als de vastgoedbeleggers echt beduidend meer geld bieden, dan zwichten velen toch. Dat heeft huizenverkoopwebsite Funda uitgezocht op basis van een enquête onder 1200 mensen. De voorkeur voor particuliere kopers boven beleggers geldt voor driekwart van de ondervraagden die daadwerkelijk van plan zijn hun woning te verkopen. Verder komt naar voren dat meer dan de helft van de potentiële verkopers het belangrijk zouden vinden dat een koper zelf in de woning gaat wonen. Maar naarmate de plannen voor verkoop concreter worden, kiezen veel mensen toch voor het hoogste bod, weet Funda. Dan verdwijnen factoren als 'een goed gevoel hebben bij de koper' naar de achtergrond. Circa een vijfde van alle respondenten, ook degenen zonder concrete verkoopintentie, gaf aan de woning nooit te zullen verkopen aan een belegger, ook niet als deze de hoogste prijs biedt. Maar ongeveer de helft van de woningbezitters zou toch zwichten bij een prijsverschil van 10.000 euro of minder. Als een belegger 50.000 euro meer biedt, geeft 67 procent aan toch overstag te gaan. Beleggers op de woningmarkt houden er soms agressieve aankooppraktijken op na in de huidige woningmarkt, met rap stijgende huizenprijzen en een beperkt huizenaanbod. Denk bijvoorbeeld aan flyers die ze door de brievenbus doen en waarin ze zich voordoen als een particuliere huizenzoeker die interesse heeft in iemands huis. Volgens Funda zit de meerderheid van de huizenbezitters helemaal niet op zo'n briefje op de mat van beleggers te wachten. Toch zou ruim een tiende van de ondervraagden zich door zo'n toenaderingspoging wel laten motiveren tot verkoop van hun woning, aldus het onderzoek.