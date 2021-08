Nieuwe collega’s snel weer weg: baan valt vaak tegen in coronatijd

Ze komen en ze gaan, zonder ooit een collega in het echt te hebben gezien. Personeel dat in coronatijd is begonnen, lijkt vaak al snel weer op zoek naar een nieuwe baan, zien recruiters.

"Veel mensen missen de sociale binding met het bedrijf waar ze zijn gestart", zegt José Bokhorst, directeur bij recruitmentbureau Robert Walters, tegen RTL Nieuws. "En bedrijven zijn stil komen te staan tijdens de coronacrisis. Daardoor hadden veel nieuwkomers andere verwachtingen van hun nieuwe job. Veel van die verwachtingen zijn niet uitgekomen."

Bokhorst wijst ook op het personeelstekort en vindt dat werkgevers meer hun best moeten doen om werknemers binnenboord te houden. "Er zijn op dit moment meer banen beschikbaar dan dat er werkzoekenden zijn. Talent is moeilijk om binnen te halen. Het is echt zonde om - als je dan iemand binnen hebt gehaald - iemand nu alweer te verliezen. Nu opnieuw zoeken naar talent kost meer tijd en geld dan als je nieuwkomers had weten binnen te houden."