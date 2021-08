Bloomberg: bonus van 750 miljoen dollar voor Apple-topman Cook

Apple-topman Tim Cook kan deze week een bonus van om en nabij de 750 miljoen dollar tegemoet zien. Dat bedrag van omgerekend 638 miljoen euro krijgt hij in aandelen Apple. Het is de tiende en laatste tranche van een beloningspakket dat Cook overeenkwam toen hij in 2011 de leiding van het techbedrijf overnam van Steve Jobs, een van de oprichters van Apple.

Mede vanwege de continue groei van Apple en de almaar stijgende aandelenkoers voldeed Cook aan alle eisen voor de bonus. In de afgelopen tien jaar werden de aandelen van Apple ruim twaalf keer zoveel waard.

Cook is volgens persbureau Bloomberg goed voor een vermogen van 1,5 miljard dollar. De 59-jarige Amerikaan heeft eerder al gezegd het grootste deel van zijn rijkdom weg te zullen geven. Hij doneerde de afgelopen tijd ook al verschillende keren Apple-aandelen.