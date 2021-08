Dit is nu de bestverkochte auto van Europa

Je hebt er mogelijk nog nooit van gehoord, de Dacia Sandere. Maar hij was in juli de bestverkochte auto van Europa. De Roemeense auto reed vorige maand 20.446 maal de showroom uit. Het gaat om de derde generatie van de Sandero, die is voorzien van een nieuw onderstel van Renault. Toch is het een van de goedkoopste modellen in het zogeheten B-segment waar normaal gesproken de VW Golf en de Renault Clio de dienst uitmaken.

De autoverkopen daalden in juli met 24 procent. Reden: slechte leverbaarheid door gebrek aan chips.