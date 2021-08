Belastingadviseur PwC schikt voor 300.000 euro met OM

Accountants- en adviesbureau PwC betaalt een schikking van 300.000 euro aan het Openbaar Ministerie (OM). Dat doet het bedrijf omdat het onjuiste informatie over de belastingaangifte van een cliënt aan de Belastingdienst had verstrekt. Die cliënt heeft de belasting die het eigenlijk verschuldigd was alsnog betaald.

In 2019 had de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen gedaan bij PwC en de cliënt vanwege de zaak. Die draaide om een belastingaangifte over 2014. De onderneming waar belastingadviseurs van PwC de aangifte voor verzorgden maakte toen een vermogenssprong van 2,9 miljoen euro waarover geen belasting was betaald. De Belastingdienst vroeg daarom meer informatie aan PwC en kreeg die ook, maar vermoedde dat die niet klopte.

Uit het onderzoek dat volgde bleek de sprong in het vermogen door een eerdere fout van een externe adviseur in de boekhouding geslopen. PwC merkte die toename in eerste instantie niet op en kon die ook niet verklaren. Dat had PwC aan de Belastingdienst moeten melden, maar in plaats daarvan zochten de belastingadviseurs naar een manier om die te kunnen verklaren. De mogelijkheid die toen werd bedacht werd als feit aan de Belastingdienst gepresenteerd.

Tegen de betrokken belastingadviseurs en een medewerker van de cliënt onderneemt het OM geen actie meer. De medewerkers van PwC zijn wel intern gestraft.