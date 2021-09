Onderzoek: Nederlandse bedrijven positiever over hybride werken

Nederlandse bedrijven zijn over het algemeen positiever over de mogelijkheid om personeel zowel thuis als op kantoor aan het werk te zetten in vergelijking met ondernemingen in andere landen. Dat komt naar voren uit een studie van advies- en accountantsorganisatie KPMG onder ruim 1300 topbestuurders van bedrijven in meerdere landen, onder wie 100 Nederlandse bestuurders van vooral grotere bedrijven.

Circa twee derde van de Nederlandse bestuurders die aan het jaarlijkse onderzoek meededen waren voorstander van hybride werken. In het buitenland ziet 42 procent van de directeuren dit model zitten. Verder lijken Nederlandse bestuurders meer oog te hebben voor het welzijn van personeel in vergelijking met andere landen.

Ook komt in het onderzoek naar voren dat het klimaat voor de Nederlandse bedrijven een "top 3-uitdaging" is de komende jaren, waar dat in andere landen een top 5-prioriteit is. De coronacrisis heeft volgens KPMG de aandacht voor de duurzaamheidsagenda aanzienlijk vergroot. Veel bedrijven zetten "serieuze stappen" op het vlak van mens, milieu en samenleving. "Het besef dat vooruitgang niet langer alleen afhangt van economische welvaart wordt meer dan ooit onderkend in de bestuurskamer", vertelt Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG in Nederland.

Verder wordt in het onderzoek gemeld dat de meeste bestuurders denken dat de coronacrisis halverwege volgend jaar ten einde is en wereldwijd weer "terug naar normaal" wordt gegaan. Ondanks de Deltavariant van het coronavirus verwacht 60 procent van de ondervraagde bestuurders dat er de komende drie jaar sprake zal zijn van economische groei.