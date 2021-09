Albert Heijn gaat ‘oud’ brood verkopen

Albert Heijn gaat oud brood goedkoop aanbieden, om voedselverspilling tegen te gaan. Onder de naam ‘Brood van gisteren’ wordt brood van een dag oud tot 11.00 uur verkocht voor een extra lage prijs. Dat schrijft het AD

Een half brood kost 25 cent, een heel brood of een zak bolletjes voor 50 cent.

De verkoop van oud brood gebeurt nu al in veertig winkels. Binnen enkele weken gaat het in alle filialen mogelijk zijn om voor een habbekrats brood voor tosti’s of wentelteefjes te kopen.

Albert Heijn heeft al meerdere initiatieven ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen, zoals herbruikbare zakjes en de korting van 35 procent op producten waarvan de houdbaarheid snel zal verlopen.