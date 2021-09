Bijna 40 procent van verkochte huizen in Rotterdam naar beleggers

Hoe groot het probleem van beleggers is op de woningmarkt blijkt onder meer uit de situatie in Rotterdam: 38 procent van de verkochte woningen vorig jaar ging naar mensen die niet zelf in het huis willen wonen.

In Charlois, een grote wijk in Rotterdam-Zuid, kochten beleggers de helft van alle vorig jaar verkochte huizen. Dat meldt RTV Rijnmond, op basis van cijfers van het Kadaster. Het maakt dat nu in totaal 14 procent van alle woningen in Rotterdam in handen is van beleggers.

Van de woningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam werd in 2020 ruim een derde verkocht aan beleggers. Zij hebben inmiddels 700.000 van de in totaal 8 miljoen woningen in Nederland in handen. De verwachting is dat in Rotterdam-Zuid zowel de huren als de verkoopprijzen nog harder gaan stijgen. Het is momenteel een van de meest rendabele plekken voor beleggers.

Meerdere grote steden willen de zelfbewoningsplicht invoeren, maar DNB-directeur Olaf Sleijpen denkt dat de woningschaarste daardoor 'alleen maar groter’ wordt, zo zei hij eerder tegen BNR. Het tekort in het middensegment wordt dan alleen maar groter. "Er springt niet onmiddellijk iemand in het gat. Tenzij er opeens heel veel wordt bijgebouwd, gaan de prijzen verder omhoog."