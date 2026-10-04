Het is buiten frisser, maar de cv wil je liever nog even uit laten. Dan is een elektrisch kacheltje in de kamer waar je zit een aantrekkelijke oplossing. Wie een variabel contract heeft, betaalt daar sinds 1 oktober vaak meer voor, want stroom is harder gestegen dan gas. Er is één situatie waarin het kacheltje toch wint. We rekenden het door met de nieuwe tarieven.

Stroom steeg harder dan gas

Essent verhoogde per 1 oktober de variabele tarieven. Volgens Dagelijkse Standaard ging stroom van €0,26914 naar €0,31092 per kilowattuur en gas van €1,38952 naar €1,49963 per kuub. Btw en energiebelasting zitten daar al in. Smart Charged rekende uit dat stroom bijna 15 procent duurder werd en gas ongeveer 8 procent. Ook Energiedirect verhoogde per 1 oktober de tarieven, naar €0,29685 per kWh en €1,48720 per kuub.

Omdat stroom harder stijgt dan gas, verandert de som voor het kacheltje. Heb je een vast contract? Dan gelden deze nieuwe variabele tarieven niet voor jou zolang je contract loopt. Hoe je de cv zelf zuinig instelt, lees je in 'Oktober begint en maak deze fout niet bij het aanzetten van je verwarming'.

Warmte uit het stopcontact is duurder

Een HR-ketel haalt volgens De Huisgids ongeveer 8,8 kilowattuur nuttige warmte uit één kuub gas. Een elektrische kachel maakt van één kilowattuur stroom precies één kilowattuur warmte. Voor een infraroodpaneel geldt hetzelfde: alle elektrische verwarming zet stroom voor honderd procent om in warmte, legt de site uit.

Met de Essent-tarieven per 1 oktober kost een kilowattuur warmte uit de cv daardoor ruim 17 cent. Uit het kacheltje is dat ruim 31 cent, ongeveer 1,8 keer zoveel. Met de oude tarieven was het verschil ongeveer 1,7 keer.

Elke 100 kuub gas die je vervangt door een kacheltje, kost je nu zo'n €124 extra.

De som: 100 kuub gas kost nu bijna €150. Voor dezelfde warmte heb je ongeveer 880 kilowattuur stroom nodig, en dat kost bij 31 cent ruim €273.

Een elektrische kachel is géén goed idee. - Milieu Centraal

Milieu Centraal noemt het apparaat ook een echte stroomvreter. Als bijverwarming vindt de voorlichtingsorganisatie een infraroodpaneel wel een goed idee.

De uitzondering: één kamer, een paar uur per dag

Toch kan het kacheltje goedkoper uitvallen. Dat komt niet doordat stroom goedkoper is, maar doordat je minder warmte nodig hebt. Zet je de cv aan voor één kamer, dan verwarm je ook de rest van het huis.

De Huisgids rekende dat uit voor iemand die in het voor- en najaar 150 dagen thuiswerkt in één kamer. Een kachel van 1.500 watt die vier uur per dag aanstaat, verbruikt dan 900 kilowattuur. Volgens het voorbeeld kost de cv voor het hele huis in diezelfde periode 250 kuub extra gas. Met de gemiddelde prijzen voor 2026 die de site gebruikte, kwam de kachel uit op ongeveer €243 en de cv op €338.

Met de Essent-tarieven per 1 oktober ziet dat er zo uit:

Kachel: 900 kWh × €0,31092 = ongeveer €280 per stookseizoen.

Cv voor het hele huis: 250 kuub × €1,49963 = ongeveer €375 per stookseizoen.

Verschil: zo'n €95 in het voordeel van het kacheltje.

Het kacheltje is in dit geval dus nog steeds goedkoper, omdat het gas ook duurder werd. Het omslagpunt ligt wel vrij snel. In dit voorbeeld kantelt de som rond 5,5 uur per dag: staat de kachel langer op vol vermogen aan, dan is de cv voor het hele huis goedkoper.

Een kacheltje naast de cv kost meestal geld

Anders ligt het als de cv gewoon aan blijft en je met een kacheltje één kamer extra warm stookt. Instalpunt rekende in september een voorbeeld door voor een tussenwoning. Daarin gaat de cv een graad lager en wordt de werkkamer zes uur per dag bijverwarmd met een convector van 2.000 watt op thermostaat. Met de nieuwe Essent-tarieven bespaar je dan zo'n €120 op gas, maar betaal je ongeveer €224 aan stroom. Je bent dus ruim €100 per stookseizoen duurder uit.

Werk je drie uur per dag thuis met een infraroodkachel van 800 watt? Dan komt Instalpunt uit op 360 kilowattuur. Dat kost nu zo'n €112, ongeveer evenveel als je op gas bespaart. Je zit dan wel warmer op de plek waar je bent.

Veel mensen kiezen toch voor het kacheltje. Radiator-Outlet vroeg 1.036 Nederlanders naar hun stookgedrag. Van de huishoudens met een gewone cv-ketel gebruikte 40 procent een elektrisch kacheltje. Bij huishoudens met een hybride warmtepomp was dat 48 procent.

Wat je nu kunt doen

Reken met je eigen tarieven. Deel je gasprijs per kuub door 8,8, zoals De Huisgids aanraadt. Dan weet je wat een kilowattuur warmte uit de cv kost, en dat vergelijk je met je stroomprijs.

Gebruik het kacheltje alleen voor één kamer en een paar uur per dag, en doe de deur dicht.

Kies een kachel met thermostaat. Die schakelt uit zodra de kamer warm is. Volgens Instalpunt verbruik je daardoor in de praktijk vaak 40 tot 60 procent minder.

Laat de kachel niet aanstaan in een lege kamer. Volgens De Huisgids kost een infraroodpaneel dan precies evenveel als elke andere kachel met hetzelfde vermogen.

Zet je de cv lager en het kacheltje aan? Reken dan eerst na of je op stroom niet meer betaalt dan je op gas bespaart.

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